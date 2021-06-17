Анна Седокова опубликовала горячее фото, но все стали обсуждать не это

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Седокова продолжает проводить отдых на курорте и не стесняется выкладывать в Instagram очень жаркие снимки.

В очередной раз певица представила кадр, сделанный у бассейна. Для этого Анна Седокова примерила сиреневое бикини, а ракурс добавил пикантности. Все отметили красоту артистки, однако обсуждать стали не это.

Пользователи отметили недочеты певицы, указав на силиконовую грудь, а также "подозрительные" складки на бедрах. Впрочем, это не помешало посту в Instagram Анны Седоковой собрать огромное число восхищенных отзывов и десятки тысяч лайков. -0-