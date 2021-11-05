Анна Седокова показала свое многолетнее преображение и удивила всех юзеров (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно знаменитая артистка Анна Седокова разместила у себя в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.

Певица представила поклонникам небольшой ролик, сделанный из архивных кадров, где звезда запечатлена пять и десять лет назад. Таким способом Анна Седокова решила показать свое многолетнее преображение. Причем, изменения оказались не только внешними, но и внутренними.

Необычным роликом Анна Седокова удивила всех, ведь звезда поведала о своих преображениях по отношению к жизни и окружающим. Пост пришелся по душе пользователям, которые оказались в восторге. Об этом говорят хвалебные комментарии и огромное число просмотров. -0-