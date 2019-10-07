Анна Седокова поразила поклонников новым имиджем

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Анна Седокова поделилась несколькими фото в Instagram, на которых примерила неожиданный для себя образ.

Звезда полностью преобразилась и кардинально сменила имидж. В новой фотосессии Анна Седокова предстала перед поклонниками с короткой стрижкой и темным цветом волос. Многие фолловеры знаменитости не сразу смогли узнать певицу в таком интересном стиле.

Долгие годы Анна Седокова не изменяла себе и всегда появлялась на сцене только с длинными локонами светлого оттенка. Для многих новые фотографии в Instagram стали шоком, однако в комментариях звезды российского шоу-бизнеса и подписчики певицы написали, что необычный стиль ей идет, а эксперимент со своей внешностью оказался успешным. -0-