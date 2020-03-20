Анна Седокова с малиновыми волосами удивила фанатов

Анна Седокова. Фото из Instagram
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Седокова разместила в личном Instagram-аккаунте новый искренний пост о своем творческом пути. Таким образом она хотела рассказать, что происходит у нее в жизни, а еще - вдохновить своих фолловеров на воплощение собственных планов и фантазий.
Внимание также было приковано к ее яркому образу: она перекрасилась в малиновый цвет. Фанаты оценили подобный эксперимент. Некоторые задались вопросом надолго ли эти перемены или Анна вернется к своему каштановому цвету волос.-0-