Анна Седокова восхитила Instagram свежей фотографией с пляжа

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Седокова опубликовала в Instagram новый пост, который очаровал многочисленных юзеров.

Артистка несколько дней назад отправилась на отдых к морю, а теперь не упускает возможности радовать фолловеров кадрами с пляжа. В очередной раз Анна Седокова примерила черное бикини и отправилась к воде. По пути ее запечатлели на фото, где звезда выглядит очень красиво. В глаза сразу бросаются стройные ноги и подтянутая фигура знаменитости, что, разумеется, не осталось без внимания поклонников.

Юзеры под постом Анны Седоковой оставили массу восхищенных комментариев, а также огромное число лайков. -0-