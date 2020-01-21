Анна Семенович без макияжа не похожа на себя

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович поделилась свежим снимком, который сделан на Сейшелах. Она разместила его в личном Instagram-аккаунте.

Это селфи на берегу океана. Изюинка снимка - в отсуствии макияжа и укладки. К слову, образ Анны понравился фолловерам: они нашли ее нежной и свежей.

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