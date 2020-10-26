Анна Семенович озадачила Instagram своим внешним видом

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка и певица Анна Семенович поделилась несколькими кадрами в Instagram и озадачила фолловеров.

Ранее звезда рассказала, что заразилась коронавирусом, а сегодня проводит отдых в Сочи, откуда и делится кадрами. Анна Семенович запечатлена в белом халате на балконе отеля рядом с морем. Вид оказался потрясающим, однако подписчики знаменитости стали за нее переживать.

Анна Семенович показалась перед камерой с отекшим лицом и многие всерьез перепугались за состояние певицы. Они высказали это в комментариях. Впрочем, многие не поскупились на комплименты в адрес звезды, которым набралось внушительное число. -0-