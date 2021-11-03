Анна Семенович похвасталась своей красотой в купальнике

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Семенович опубликовала в Instagram соблазнительный пост и восхитила юзеров.

Певица решила представить многочисленным фолловерам новые кадры, сделанные на пляже. Для этого Анна Семенович примерила закрытый фиолетовый купальник со шнуровкой, что только добавило пикантности кадрам. Для пущего эффекта звезда похвасталась своей красотой, заняв несколько провокационных поз в шезлонге.

Разумеется, снимки Анны Семенович в купальнике не остались без внимания поклонников. Юзеры поспешили выразить в комментариях свое восхищение, а сам пост за короткое время собрал огромное число лайков. -0-