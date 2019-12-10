Анна Семенович растрогала поклонников своим детским фото

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская знаменитость Анна Семенович поделилась на личной странице в Instagram свежим архивным фото и поразила своих поклонников.

На снимке звезда запечатлена в 12-летнем возрасте во время спортивных сборов. Черное-белое фото умилило подписчиков Семенович и они стали активно обсуждать внешность знаменитости в комментариях.

В свою очередь, российская актриса и фигуристка написала в подписи к фото, что московские школьники ничем не уступают ребятам из Финляндии, Канады и Южной Кореи. Кроме этого, она отметила, что эту информацию подтверждает и международное исследование PISA.

Подписчики Анны Семенович восхитились черно-белым снимком из прошлого, а многие не смогли с первого раза понять, где на фото находится звезда. -0-