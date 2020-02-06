Анна Семенович сделала операцию на ноге и жалуется на боль

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Семенович разместила в Instagram новый пост и попросила совета у своих поклонников.

Артистка пожаловалась, что после операции на ноге ее мучают боли. Помимо всего прочего, после отдыха звезда никак не может вернуться к рабочему графику.

39-летняя артистка не рассказала, что вынудило ее лечь под скальпель хирурга. "Еще этот палец на ноге, который болит после операции, и я никак не могу начать заниматься спортом!" - написала Анна Семенович.

Подписчики певицы отреагировали на ее вопрос и порекомендовали Семенович еще немного отдохнуть и восстановиться. Также ей посоветовали есть больше витаминов и беречь себя. Разумеется, нашлись и те, кто не поскупился на комплименты для звезды. -0-