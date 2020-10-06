Анна Семенович сообщила о проблемах со здоровьем

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса и певица Анна Семенович опубликовала в Instagram новый пост, который взволновал многочисленных поклонников.

Звезда загрузила к себе на страницу ролик, в котором рассказала, что уже неделю находится дома в изоляции, ведь у нее выявили коронавирус. Анна Семенович в подписи рассказала, что в четырех стенах она просидит до 12 октября, а также успокоила своих подписчиков: "Чувствую себя уже гораздо лучше".

Фолловеры актрисы поддержали Семенович и выразили в комментариях множество теплых слов поддержки и пожеланий здоровья. -0-