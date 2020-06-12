Анна Семенович удивила Instagram шаловливым образом и осиной талией - видео

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович сотворила "самодельный" клип на новую песню Баскова "Зараза" и показала его в Instagram.

Телеведущая отлично справилась с ролью соблазнительной блондинки, не перешагивая при этом черту приличия.

Фолловерам явно понравилось видео в целом и его отдельные фрагменты в частности. Например, некоторых удивила тонкая талия Семенович, которая, кстати, худеет: "Зараза к заразе не пристает. А такую заразу хочется видеть всегда. Жизнерадостная зараза очень полезная. Респект", "Интересно увидеть вашу фигуру в джинсах или что то типа в этом роде, сделайте ролик пожалуйста", "Какая тонкая талия".-0-