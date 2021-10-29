Анна Семенович устроила стильную фотосессию в коже и с плеткой – все в восторге

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Анна Семенович представила в Instagram новый пост, который точно привлек внимание всех фолловеров звезды.

Знаменитость решила устроить стильную и смелую фотосессию, которая не прошла мимо юзеров. Для этого Анна Семенович примерила кожаный костюм в стиле БДСМ, а в руки взяла плетку. Также дополнительного антуража добавила яркая прическа - Анна Семенович примерила короткий парик красного цвета.

Новые стильные снимки из недавней фотосессии заворожили и впечатлили пользователей. Многие отметили, что подобный образ Анны Семенович просто невероятен и цепляет. Неудивительно, что за короткое время пост в Instagram собрал огромное число хвалебных комментариев и десятки тысяч лайков. -0-