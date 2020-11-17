Анна Семенович в откровенном образе блеснула в Instagram - комментарии разные

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович поделилась в Instagram новым видео, которое вызвало неоднозначное впечатление среди фолловеров звезды.

Анна в весьма пикатном образе позирует на камеру, кокетливо трогает подол платья. Многие фанаты остались в восторге от внешнего вида звезды - им понравился и макияж, и прическа, и наряд.

Другие же отметили, что Анна поправилась - на видео это заметно. В целом впечатление от нового поста Семенович у публики осталось положительное. -0-