Анна Семенович в пикантном виде похвасталась стройными ногами

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица и телеведущая Анна Семенович опубликовала в Instagram несколько кадров, восхитившие юзеров.

Знаменитость решила похвастаться своей красотой. В частности, для этого она выбрала несколько пикантных кадров. Для съемки Анна Семенович отказалась от нижнего белья и примерила черное пальто. Она дополнила образ впечатляющими туфлями, а фотограф грамотно сделала акцент на стройных ногах и формах звезды.

В итоге кадры пришлись по вкусу юзерам сети, которые не удержались и завалили Анну Семенович множеством комплиментов. Неудивительно, что пост собрал десятки тысяч лайков и огромное число комментариев. -0-