Анну Нетребко так загримировали, что ее перестали узнавать

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперная дива Анна Нетребко изменилась до неузнаваемости для новой работы: главной партии в опере Пуччини "Турандот".

Ее грим весьма экстравагантный. Поклонники обратили внимание на яркий макияж дивы: кому-то он пришелся по вкусу, другие же указали на недочеты, которые допустил визажист, гримируя звезду. Некотрые и вовсе ее не узнали.

Самбурская показала эпатажный макияж глаз - фанаты испугались, но оценили креатив Она сделала необычный макияж: на веках при помощи косметики ей нарисовали глаза. Когда она их закрывает, видны перевернутые глаза. Фанаты оценили креативный подход, но подчеркнули, что выглядит все это довольно жутко.

В целом фолловеры пожелали Анне удачи в ее творческом пути и подчеркнули, что они рады видеть ее в разных образах.-0-