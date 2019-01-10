Антарктиде грозит экологическая катастрофа

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ледяной покров Антарктики тает с большой скоростью. Изменения зарегистрировал американский Национальный центр информации по льду и снегу, сообщает российский телевизионный Пятый канал.
К началу 2019 года площадь морского льда Антарктиды составляет 5,47 млн кв. км. Это самый низкий показатель за последние 40 лет. Скорость таяния льда в декабре зафиксирована значительно выше, чем среднестатистическая для этого месяца.
Ученые полагают, что это связано с высокой изменчивостью льда в зимний период. Вероятно, ускоряют процесс глобальные климатические изменения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4718 BYN
|2.469 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1569 BYN
|2.156 BYN
|2.162 BYN
|RUB
|3.2166 BYN
|3.207 BYN
|3.22 BYN