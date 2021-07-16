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Калейдоскоп
16 июля 2021, 12:40

Антонио Бандерас сыграет в новом "Индане Джонсе"

Антонио Бандерас. Фото из Instagram
Антонио Бандерас. Фото из Instagram

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу грядущей части "Индианы Джонса". Об этом сообщает Deadline.

Звезда кино примет участие в съемках картины про легендарного археолога, однако пока достоверно неизвестно, какую роль исполнит Антонио Бандерас. Помимо всего прочего, пока нет и деталей сюжета. Причем, представители студии и актеры даже не делятся слухами.

Съемки пятой части "Индианы Джонса" начались в июне 2021 года. Процесс съемок идет медленно, а недавно стало известно, что Харрисон Форд травмировался на съемочной площадке. Еще больше новостей из мира кино и обзоры на новинки ищите на сайте tv.belta.by. -0-

Харрисон Форд получил трамву на съемочной площадке новой части "Индианы Джонса"Харрисон Форд получил трамву на съемочной площадке новой части "Индианы Джонса"
Информацию о травме 78-летней звезды подтвердили на студии Disney.

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