Антонио Бандерас сыграет в новом "Индане Джонсе"

Антонио Бандерас. Фото из Instagram
16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас присоединился к актерскому составу грядущей части "Индианы Джонса". Об этом сообщает Deadline.
Звезда кино примет участие в съемках картины про легендарного археолога, однако пока достоверно неизвестно, какую роль исполнит Антонио Бандерас. Помимо всего прочего, пока нет и деталей сюжета. Причем, представители студии и актеры даже не делятся слухами.
Съемки пятой части "Индианы Джонса" начались в июне 2021 года. Процесс съемок идет медленно, а недавно стало известно, что Харрисон Форд травмировался на съемочной площадке. Еще больше новостей из мира кино и обзоры на новинки ищите на сайте tv.belta.by. -0-
Харрисон Форд получил трамву на съемочной площадке новой части "Индианы Джонса"
Информацию о травме 78-летней звезды подтвердили на студии Disney.