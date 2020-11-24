Анжелика Варум в спортивном стиле удивила всех своим внешним видом

Анжелика Варум. Фото из Instagram
24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Анжелика Варум опубликовала в новый пост и восхитила многих юзеров.
Эстрадная певица предстала перед зеркалом в спортивном образе. Впрочем, все оказались в полном восторге от стройной фигуры звезды. Облегающий спортивный наряд выгодно подчеркнул подтянутое тело Анжелики Варум, что, разумеется, не оставили без внимания подписчики.
Юзеры принялись выражать свое восхищение звездой в комментариях, а также завалили певицу множеством лайков. -0-