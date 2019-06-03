Анжелика Варум выбрала необычный наряд для судейства в музыкальном конкурсе

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анжелика Варум решила появиться на конкурсе молодых исполнителей, где она была судьей, в белоснежном брючном костюме. Снимками своего нового образа она поделилась в Instagram-аккаунте.

В жюри вместе со звездой были Лариса Долина, Карина Кокс, Байгали Серкебаев. Подписчики Анжелики Варум отметили, что она была ярче всех на мероприятии и восхитились ее стилем.

Фотография собрала в Instagram тысячи лайков и сотни комментариев, где фолловеры певицы написали: "Анжелика, вы само очарование!", "Анжелика, вы эталон красоты, мудрости и таланта, редкое сочетание, учусь", "Очень красивая и нежная", "Очень красивая и чувственная!", "Ну очень шикарная блондинка!", "Самая стильная девушка в мире". -0-

Фото из Instagram