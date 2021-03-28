"Апокалипсис": снегопад с грозой обрушился на Забайкалье и напугал людей (Видео)

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всего за несколько минут погода в городе Чита кардинально сменилась и перемешалась. Местные жители публикуют кадры в соцсетях.

Необычное природное явление обрушилось на регион 24 марта. Горожане писали в соцсетях, что у них стояла прекрасная погода: солнышко и без ветра. Однако в следующий момент все изменилось до неузнаваемости и в городе начался настоящий "апокалипсис".

Сильный снег начал заметать улицы города, но в довесок ко всему с неба начала бить молния, а по окрестностям расходиться раскаты грома. Люди с удивлением записывали происходящее на видео, а кадры в сети уже привлекли внимание пользователей. К слову, раскатам грома среди метели удивились даже в региональном Гидрометцентре. -0-