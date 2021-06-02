Аппарат Curiosity запечатлел на Марсе перламутровые облака

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марсоход Curiosity прислал с Красной планеты несколько новых снимков и восхитил ученых NASA.

Исследовательскому аппарату удалось запечатлеть в небе над планетой сияющие перламутровые облака. Ранее ничего подобного исследователи не фиксировали. Снимки были сделаны в марте 2021 года, а необычное погодное явление находится на непривычной для Марса высоте.

Фото NASA

Выглядят перламутровые облака великолепно, а вот ученые считают, что они состоят из сухого льда. Сияние возникает в результате рассеивания света Солнца, который проходит через кристаллы льда. Исследователи продолжают проводить анализ фото, а новые кадры аппарата Curiosity с Марса позволят, по мнению ученых, лучше понять природу облаков на этой загадочной планете. -0-