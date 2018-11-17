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Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом
Лукашенко поручил выработать план по расширению использования электроэнергии в Беларуси
Лукашенко: НАН Беларуси играет ключевую роль в росте отечественной экономики и укреплении национальной безопасности
От агросферы до самолетостроения - Беларусь предлагает Иркутской области новые перспективные проекты
Беларусь отмечает важную роль Египта в урегулировании ситуации в регионе
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Беларусь и Ирландия обсуждают перспективы реализации инвестиционных проектов
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Беларусь и Франция активизируют межпарламентское сотрудничество
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Экономика
Румас: социально активные предприниматели - драйверы белорусской экономики
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МФК подтвердила намерения продолжить тесное сотрудничество с Беларусью
Правительство Беларуси изучает варианты субсидирования для расширения использования электроэнергии
Алгоритм компенсации потерь Беларуси из-за налогового маневра в РФ должен быть выработан к 15 декабря - Семашко
Общество
Белагропромбанк провел конференцию "Агроэкотуризм: территория перспектив"
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Мотоциклист-бесправник врезался в автобус в Столинском районе
Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском
Бывший зампред Жабинковского райисполкома приговорен к 5 годам колонии
Минчанин выманивал у людей крупные суммы под предлогом решения их вопросов
В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством
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Марк Цукерберг запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Apple
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Индия запустила на орбиту новейший спутник связи
В мире
Снегопады в США унесли жизни восьми человек
Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
Президент Таджикистана запустил первый агрегат Рогунской ГЭС
В Калифорнии из-за дыма пожаров отменяют занятия в школах и вузах
В Конго убили семерых миротворцев ООН
Культура
Первые делегации детского "Евровидения-2018" прибудут в Минск 17 ноября
От берестяной грамоты до картин Пэна: в Витебске открылась выставка раритетных экспонатов
Любительские театральные коллективы России и Литвы приехали на фестиваль "Свет рампы" в Могилев
Готовится масштабный международный проект к 150-летию выдающегося уроженца Беларуси Фердинанда Рущица
Фильмы национального конкурса "Лістапада" покажут 22-25 ноября в "Доме кино"
Спорт
Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций
Волейболистки "Минчанки" проиграли казанскому "Динамо" в российской суперлиге
Грузовики МАЗ отправились на ралли-рейд "Дакар"
Белорусский пловец Илья Шиманович победил на этапе КМ в Сингапуре
Американский игрок Джонатон Блум готов дебютировать за ХК "Динамо-Минск" в матче с "Автомобилистом"
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября
Елена Ваенга была госпитализирована
Кот из Петербурга поет грузинские песни
Степаненко и Петросян развелись, прожив в браке более 30 лет
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Лукашенко ставит цель по достижению стопроцентной энергетической независимости и безопасности
Президент
Лукашенко и Путин обсудили по телефону белорусско-российскую повестку дня и график контактов
Президент
Правительство Беларуси изучает варианты субсидирования для расширения использования электроэнергии
Экономика
"Евроопт" открыл 700-й магазин
Общество
ЗАО "Минский завод виноградных вин" поддержало развитие белорусского детского хоккея
Общество
Лента новостей
В Казахстане в столкновении двух автобусов погибли 2 человека
00:10
В мире
Утвердили новый мировой эталон килограмма
22:59
Калейдоскоп
Самолет, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине
22:27
В мире
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ
22:03
Спорт
В Беларуси названы лучшие участковые инспектора
21:54
Общество
Домик Деда Мороза в зоопарке начнет принимать гостей 22 декабря
21:23
Регионы
Мощный снегопад нарушил работу аэропортов в Канаде
21:01
В мире
Белорусские эксперты изучили опыт Италии в сфере медиации
20:51
Общество
Волейболистки "Минчанки" проиграли казанскому "Динамо" в российской суперлиге
20:42
Спорт
Производство сельхозпродукции в Беларуси за семь лет увеличилось на 18,4%
20:29
Экономика
Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском
20:05
Происшествия
Оборудование Лукомльской ГРЭС будет обслуживать Siemens
20:00
Экономика
Техрегламент на детские игровые площадки начнет действовать в ЕАЭС с 17 ноября
19:48
Экономика
Бывший зампред Жабинковского райисполкома приговорен к 5 годам колонии
19:39
Происшествия
БСЖ на барановичских предприятиях ознакомился с условиями труда женщин
19:24
Общество
Президент Таджикистана запустил первый агрегат Рогунской ГЭС
19:04
В мире
От берестяной грамоты до картин Пэна: в Витебске открылась выставка раритетных экспонатов
19:03
Культура
Церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" состоялась в Минске
19:00
Экономика
Грузовики МАЗ отправились на ралли-рейд "Дакар"
18:59
Спорт
Хоккеисты "Гомеля" обыграли латвийский "Курбадс" на старте Континентального кубка
18:54
Спорт
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Срок санации Брестского комбината стройматериалов продлен до 1 ноября 2023 года
Акции ОАО "Красносельскстройматериалы" переданы Белорусской цементной компании
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Бобруйские шины для мегасамосвалов пройдут испытания в Кемеровской области
Правительство предоставит Беларусбанку гарантию в погашении кредита Верхнедвинскому маслосырзаводу
БМЗ отгрузил потребителям трехмиллионную тонну проволоки
Запуск реконструированной печи даст "Полоцк-Стекловолокну" годовую выручку в $9 млн
"СветлогорскХимволокно" по итогам года увеличит поставки углеродных материалов в Китай на 20%
"СветлогорскХимволокно" в 2018 году начало поставки продукции в 6 новых стран
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Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов - один из самых популярных молодежных праздников.
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Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом
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Оборудование Лукомльской ГРЭС будет обслуживать Siemens
Происшествия
Мотоциклист-бесправник врезался в автобус в Столинском районе
Грузовик насмерть сбил мужчину под Минском
Бывший зампред Жабинковского райисполкома приговорен к 5 годам колонии
Общество
Белагропромбанк провел конференцию "Агроэкотуризм: территория перспектив"
"Маяк Минска": еще три дома готовы встретить новоселов
В Беларуси названы лучшие участковые инспектора
Аналитика
Мнения
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Интервью
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Международному сообществу интересен опыт Беларуси по контролю за виртуальными активами
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Андрей Лобович
Бизнес должен подталкивать образование к новациям
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ОДКБ посылает миру сигнал о нацеленности на создание пояса добрососедства
Мнения
Владимир Макей
Решения саммита ОДКБ в Астане лежат в русле политики Беларуси
Мнения
Анатолий Ничкасов
Беларусь в сфере продвижения безопасности демонстрирует наилучшую практику
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Татьяна Ковалева
В Год книги страны СНГ будут познавать друг друга через национальную литературу
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Виктор Гуминский
Повестка дня заседания СГП СНГ в Астане: от космоса до гуманитарного сотрудничества
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Кредиты и вклады - что изменится для клиентов банков с 29 октября
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Трудовой подвиг белорусов в 1943-1950 годах представят через призму архивных документов
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Методика Беларуси по оценке потребления алкоголя признана одной из лучших в Еврорегионе
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Дарья Московская
Тайны потерянной тетради Максима Богдановича
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Цуй Цимин
Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости
Интервью
Владимир Сизов
Будущее цен на топливо и налоговый маневр - к чему готовится белорусская нефтепереработка
Интервью
Татьяна Маринич
Выставка инноваций, соревнования стартапов, мировые бренды - чем удивит Неделя предпринимательства
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Раздельный сбор мусора как важный инструмент улучшения экологии
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Пикировки на фоне пике
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Виктор Ловгач
ГОЛовокружение от успехов, или Игра не в футбол Кокорина и Мамаева
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Площадка партнерства и дружбы
Колумнисты
Вадим Елфимов
Две жизни для одной Македонии
Мнения
Владимир Нечаев
Международному сообществу интересен опыт Беларуси по контролю за виртуальными активами
Интервью
Дарья Московская
Тайны потерянной тетради Максима Богдановича
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Найти бизнес-жилку
Комментарии
Татьяна Ковалева
В Год книги страны СНГ будут познавать друг друга через национальную литературу
Мнения
Андрей Лобович
Бизнес должен подталкивать образование к новациям
Регионы
РЕПОРТАЖ: Готовность госорганов к ЧС проверили на учениях в Молодечненском районе
Домик Деда Мороза в зоопарке начнет принимать гостей 22 декабря
Предприятие сельхозмашиностроения "Цзуншень-Гомель" намерено в 2019 году расширить линейку продукции
Спорт
Белорусские футболисты не пропустили голов в пяти матчах подряд Лиги наций
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ
Волейболистки "Минчанки" проиграли казанскому "Динамо" в российской суперлиге
Технологии
Марк Цукерберг запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Apple
В Беларуси запущен новый облачный сервис для хранения данных
Определены победители битвы стартапов на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси
Культура
Первые делегации детского "Евровидения-2018" прибудут в Минск 17 ноября
От берестяной грамоты до картин Пэна: в Витебске открылась выставка раритетных экспонатов
Любительские театральные коллективы России и Литвы приехали на фестиваль "Свет рампы" в Могилев
В мире
Снегопады в США унесли жизни восьми человек
В Казахстане в столкновении двух автобусов погибли 2 человека
Самолет, летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в Берлине
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Пенсионное обеспечение в Беларуси
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Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Прямая линия газеты "7 дней"
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Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
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Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Все круглые столы
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук
1 октября
Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Круглый стол
Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая
27 сентября
Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович
12 сентября
Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Какие реформы нужны туристической отрасли
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября
"Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция
Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября
Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Пресс-конференция
Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября
Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Пресс-конференция
31 октября
XXXI Международный фестиваль современной хореографии (IFMC)
Пресс-конференция
Анатолий Сивак,
Александр Головнев,
Сергей Дубина,
Артем Сикорский
23 октября
Развитие транспортной инфраструктуры в Беларуси: предварительные итоги 2018 года и планы до 2020 года
Пресс-центр
Брифинг
Артем Юшкевич
15 ноября
Совершенствование порядка выдачи разрешительной документации на строительство объектов в Беларуси
Пресс-конференция
Борис Васильев,
Светлана Демешко
14 ноября
"Карта гостя" как эффективный инструмент развития внутреннего и въездного туризма. Новые возможности и форматы
Пресс-конференция
Андрей Лобович,
Валерий Голубовский
13 ноября
Подготовка кадров для современного рынка труда. Совершенствование Национальной системы квалификаций
Пресс-конференция
Анатолий Котов,
Надежда Анисовец,
Максим Кошкалда
6 ноября
Европейские игры – 2019: подготовка спортивной инфраструктуры, билетные программы, работа с волонтерами
Онлайн-конференция
Валерий Ковальков,
Наталья Мурашкевич,
Елена Дронова,
Елена Гоморова
2 ноября
Пенсионное обеспечение в Беларуси
Газета 7 дней
Ньюборн. Про малышей и фотографов
Царская рыба
Аквакультура экономит валюту
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Экономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Беларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
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Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
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