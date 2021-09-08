Арендодатель ищет человека, который готов пожить в шикарной вилле. Ему еще и заплатят!

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Необычное предложение обнаружили в Великобритании журналисты издания The Sun.

Арендодатель намерен предоставить великолепное поместье на несколько дней совершенно бесплатно, а после еще и доплатит за это. Вилла располагается в живописном Сомерсете в Англии и способна с комфортом вместить восемь человек.

Заняться тут тоже будет чем, ведь на территории имеется джакузи, тренажерный зал, бильярд, детская площадка - и это еще далеко не все, ведь неподалеку располагается ресторан с первоклассной кухней. Все это предоставляют бесплатно на три дня, хотя аренда на одни сутки здесь стоит $2170. В чем же подвох?

Особого подвоха нет, просто перед человеком, которого выберут для проживания, поставят особое условие: после посещения виллы он обязан поделиться своими впечатлениями в самых подробных деталях. Собственно, именно поэтому и критерии отбора кандидата соответствующие, ведь он должен быть "внимательным к деталям" и "обожать роскошь". По завершению проживания и получению отзыва, ему еще и доплатят. Арендодатель намерен вручить 500 фунтов. Отбирать будущих "испытателей особняка" будут тщательно, а прием заявок продлится до 13 сентября. -0-

Фото The Sun