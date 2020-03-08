Археологи нашли дорогу, построенную индейцами майя

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи во время раскопок на полуострове Юкатан в Центральной Америке нашли древнюю дорогу, которая, вероятно, была построена представителями племени майя более 1000 лет назад, пишет Live Science.

Ученые предполагают, что это может быть дорога, по которой воины двигались в сторону города Яксуна, позже взятого под контроль индейцами города Коба. Построена она была около 680 года н. э.

Дорогу обнаружили, просканировав территорию с помощью специальной оптической системы лидар.

Выяснилось, что древние дорожные мастера приподняли дорогу и укрепили ее известняком.-0-