Археологи нашли останки двух погибших при извержении Везувия в 79 году н.э.

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время раскопок на вилле в Чивите Джулиане недалеко от древнего города Помпеи археологи нашли останки двух человек, погибших во время извержения Везувия в 79 году н.э., сообщает научный портал N+1.

Ученые предполагают, это останки принадлежат одному из жильцов виллы и молодому рабу, которые попытались укрыться от извержения в подземной части дома. Вероятно, подземный коридор показался им надежным спасением, но оказалось, что это не так. Возможно, они задохнулись или стали жертвой высокотемпературных газовых потоков - специалисты обещают позднее рассказать их историю более подробно. Также есть высокая вероятность того, что погибших удастся идентифицировать.

Большая древнеримская вилла менее чем в километре от городских стен Помпеев была открыта еще в начале XX века. Но поскольку она находилась на частной территории, археологам удалось исследовать лишь небольшую часть владений. В 1950-х годах власти договорились о новых раскопках. Затем работы были свернуты, а результаты отправлены в архив. В 2017 году засыпанная после археологических раскопок вилла оказалась жертвой черных копателей. После этого руководство археологического парка Помпеев решило вновь заняться научным исследованием виллы.

Во время раскопок в 2017-2019 годах специалисты археологического парка открыли хлев с останками трех лошадей и смогли сделать гипсовые отливки. В первой половине 2020 года на вилле были открыты новые помещения, в том числе и крытый коридор, стены которого были покрыты красочными фресками, а на полах сохранились мозаики. Но особо интересным оказалось короткое граффити с женским именем Муммия. По неуверенно написанным буквам ученые предположили, что оно сделано ребенком.-0-

Фото N+1