Археологи нашли в Египте древнюю пивоварню

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте археологи обнаружили гигантскую пивоварню возрастом более 5 тыс. лет. По мнению ученых, она может быть древнейшей в мире, сообщает русская служба ВВС.

Пивоварню нашла команда археологов из Египта и США на территории древнего города Абидос. Конструкция состоит из восьми отделений размером 20 м на 2,5 м. В каждом из них - по два ряда из 40 сосудов, в которых варилось пиво. Одновременно эта пивоварня могла производить порядка 22,4 тыс. л напитка.

Археологи считают, что пивоварню построили во время правления фараона Нармера. По мнению ученых, ее могли возвести для того, чтобы поставлять пиво для царских погребальных обрядов в местные храмы.

Это не первая археологическая находка в Египте в этом году. В начале февраля недалеко от Александрии обнаружили 16 мумий, у которых во рту были золотые амулеты в форме языков.-0-

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