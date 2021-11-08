Археологи нашли в Турции каменные головы статуй Афродиты и Диониса

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи на территории древнего города Айзаной на западе Турции нашли головы статуй древнегреческих богов Афродиты и Диониса, сообщает "МИР 24" со ссылкой на издание Greek Reporter.

Отмечается, что тела статуй были обнаружены во время предыдущих раскопок. Теперь ученые откопали головы, искусно вырезанные из известняка 5 тыс. лет назад.

Археолог Гохан Коскун из турецкого Университета Думлупынара рассказал, что обнаруженные артефакты очень важны для дальнейших исследований. "Они показывают, что политеистическая культура Древней Греции существовала долгое время, не теряя своего значения в римскую эпоху", - пояснил ученый.

По мнению специалистов, на этой территории могли располагаться мастерская по изготовлению скульптур или оздоровительные комплексы. Дело в том, что в августе археологи извлекли из земли часть статуи Гигиеи - древнегреческой богини здоровья и чистоты.

Античный город Айзаной был основан в 3300 году до нашей эры. В эллинистический период он переходил из рук в руки между Пергамским царством и Вифинией, прежде чем достался Риму в 133 году до нашей эры. В 2012 году регион признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-