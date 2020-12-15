Археологи обнаружили новые части знаменитой башни из черепов в Мексике

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики раскопали новые части ацтекской башни из черепов Уэй Цомпатли, которая расположена непосредственно под центром современного Мехико, сообщает ВВС.

По мнению экспертов, обнаруженные части сооружения - это фасад и восточная часть башни, в которой в совокупности, как насчитали ученые, содержится 119 черепов, в дополнение к сотням других, найденных ранее.

Впервые башню Уэй Цомпатли, известную по легендам и историческим документам, обнаружили в 2015 году во время реставрации старинного здания в центре Мехико. Предположительно, это сооружение было жертвенником в святилище ацтекского бога солнца, войны и человеческих жертвоприношений. Башня из черепов находилась сбоку в храме Уицилопочтли - верховного божества и патрона главного города ацтеков Теночтитлана.

"Уэй Цомпатли, без сомнения, является одной из самых впечатляющих археологических находок, сделанных в Мексике за последние годы", - сказала министр культуры Мексики Алехандра Фраусто.

Археологи установили, что башня диаметром 4,7 м сооружалась в три приема примерно с 1486-го по 1502 год. Изначально ученые полагали, что все обнаруженные черепа принадлежали когда-то вражеским воинам, однако выяснилось, что часть из них - останки женщин и детей. Это дало основания полагать, что здесь также делались жертвоприношения ацтекским богам.

"Хотя мы не можем с точностью сказать, как много из них были воинами, возможно, какая-то часть была захвачена для принесения в жертву, - сказал археолог Рауль Баррера. - Но мы знаем, что они стали частью сакральной жертвы, дарами богам или даже сами стали персонифицировать божества".

Ацтеки, говорившие на языке науатль, населяли довольно существенную часть центральной Мексики и имели свое государство, датируемое XIV-XVI веками. Их цивилизация была завоевана испанскими конкистадорами, которые во главе с Эрнаном Кортесом захватили Теночтитлан в 1521 году.-0-