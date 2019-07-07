Археологическому комплексу Помпеи грозит опасность

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уничтоженный во время извержения вулкана Везувий древнеримский город Помпеи находится перед серьезной угрозой, сообщает газета Il Fatto Quotidiano . Исходит эта опасность со времен Второй мировой войны.

К такому мнению пришли авторы журналистского расследования, опубликованного в газете Il Fatto Quotidiano, которая впервые обнародовала материалы, касающиеся бомбардировки сил антигитлеровской коалиции 24 августа 1943 года. Тогда на зону города-музея под открытым небом, системные раскопки которого идут с XVIII века, были сброшены 165 бомб. Специалистам удалось выяснить, куда упали 96 снарядов, разорвались ли они.

Судьба 69 снарядов не известна. Как понятно из документов Минкульта, существует карта с более или менее подтвержденным месторасположением бомб, некоторые из которых не разорвались. Часть из них находится в зонах, где продолжаются раскопки "мертвого города". По свидетельству археологов, работы ведутся с максимальной предосторожностью и в присутствии саперов. Как пишет газета, таким образом в Помпеях находится целый военный арсенал.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью "Помпеи" была найдена там в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 годы до н.э.). Раскопки Помпей продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков. В ходе долгой истории изучения древнеримского города сформировались принципы современной археологии.

Заживо погребенный под лавой город стал для ученых "энциклопедией" уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях. Последним сенсационным открытием стала надпись, которая подтверждает версию об ошибочности даты судьбоносного извержения Везувия: оно могло произойти не 24 августа, как традиционно полагают, а в октябре 79 года н.э. Около 20% древнего города остаются под землей.-0-