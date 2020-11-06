Архивное фото сестры Ким Кардашьян вызвало ажиотаж в Instagram

6 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Недавно в социальной сети Instagram появился архивный снимок Кайли Дженнер, который вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

На фото запечатлена 14-летняя девушка с волосами, собранными в хвост, и в очках. Другой снимок показывает Кайли с другого ракурса, однако на каждом кадре точно видно, как сильно изменилась за годы девушка. Именно поэтому фолловеры упрекнули ее в чрезмерной пластике.

Фото из Instagram

Впрочем, большинству вид "настоящей" Кайли Дженнер понравился, а споры о ее внешности продолжаются. -0-

Фото из Instagram