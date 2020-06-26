Архивные кадры самой красивой женщины в мире восхитили пользователей Instagram

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, опубликовала очень трогательные кадры из детства вместе со своим братом.

Звезда таким способом поздравила члена своей семьи с праздником. В подписи к посту 23-летняя знаменитость рассказала и о подарке для брата. Белла Хидид пожертвует средства для организации "Врачи без границ". Девушка уверена, что это то, что парень хотел бы получить на 21-летие.

Архивное фото самой красивой женщины в мире восхитило пользователей Instagram. Юзеры оставили миллион лайков и множество поздравительных комментариев.-0-