Архивный снимок мамы Кейт Миддлтон произвел фурор в сети

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи сети оказались в восторге после публикации архивного снимка матери герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон в Instagram.

В посте объединили два снимка: архивное фото Кэрол Миддлтон и современный снимок супруги принцы Уильяма. Поклонники знаменитости оказались в восторге от такой работы и отметили, что Кейт - точная копия своей мамы.

Женщины запечатлены в одинаковой позе, однако на руках у Кэрол грудная герцогиня. Фанаты принялись обсуждать в комментариях поразительное сходство: "Боже, они так похожи друг на друга! Прекрасные женщины", "На первом кадре Кейт будто держит саму себя". -0-

Фото Instagram