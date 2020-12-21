Ариана Гранде выходит замуж - ее роскошное кольцо буквально ослепило фанатов

Ариана Гранде. Фото из социальных сетей
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ариана Гранде решила поделится с фолловерами в Instagram радостной новостью: она выходит замуж.
Девушка опубликовала несколько снимков с будущим мужем Далтоном Гомесом, а "гвоздем" остальных фотографий стало роскошное кольцо на безымянном пальце.
Известно, что они вместе на протяжении девяти месяцев. И вот сейчас отношения парочки переходят в новую фазу.
Фанаты оценили красивое кольцо, которое Гомес подарил невесте. Они пожелали паре любви и прекрасной церемонии бракосочетания.-0-