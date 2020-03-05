Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией

Арнольд Шварценеггер. Фото TMZ

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный актер Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая разрабатывает роботов, сообщает портал TMZ. Отмечается, что российский стартап использует внешность актера, чтобы демонстрировать свои разработки. Звезду это не устроило, и Арни подал в суд на компанию, требуя компенсацию в размере $10 миллионов, всех судебных издержек и прибыль компании, которая была получена при помощи внешности Шварценеггера. .@Schwarzenegger's creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq — Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020 Помимо всего прочего, актер намерен добиться запрета для Promobot на использование его внешности. Ранее знаменитость уже предъявляла претензии российской компании, и те пообещали прекратить демонстрацию машин с его обликом, однако в феврале нынешнего года вновь показали робота с лицом Арнольда Шварценеггера на выставке в Нью-Йорке.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!