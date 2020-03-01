Арнольд Шварценеггер пришел в офис с необычным другом - видео

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Арнольд Шварценеггер разместил в Instagram новый ролик и умилил миллионы пользователей сети.

На камеру запечатлели типичное утро актера в офисе. Он часто появляется в здании вместе со своим пони Виски. Этому уже никто не удивляется, однако в этот раз Шварценеггер взял с собой Лулу.

Вместе с пони и Арнольдом Шварценеггером в гости к работникам здания пришел миниатюрный ослик.

Необычный питомец тут же почувствовал себя как дома и без страха принял угощения прямо из рук местных работников. В ответ они его погладили и едва не затискали.

Кадры развеселили и умилили множество поклонников актера, а пост в Instagram собрал огромное количество восторженных комментариев и почти 3 миллиона просмотров.-0-