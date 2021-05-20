Арнольд Шварценеггер снимется в новом сериале от Netflix

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер исполнит главную роль в новом шпионском сериале от Netflix. Об этом сообщает портал Deadline.

Новый сериал станет первым крупным телевизионным проектом звезды "Терминатора" после политики. На этот раз Шварцнеггеру прдется примерить роль шпиона-пенсионера, которые узнает, что его дочь работает в ЦРУ. Девушка держит это в тайне от отца, но после возникают проблемы, разрешить которые они могут только совместной работой.

"Поклонники по всему миру много лет просят меня сняться в сериале, и наконец я решился благодаря нашим партнерам из Skydance и Netflix, - сказал актер в одном из интервью. - Я очень взволнован, мне не терпится начать работу с командой". -0-