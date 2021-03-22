Арнольд Шварценеггер стал защитником Земли в случае инопланетного вторжения - это не шутка!

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый актер и политик согласился возглавить сопротивление человечества, если планету атакуют пришельцы. Такое заявление Арнольд Шварценеггер сделал в Twitter.

Ранее один из телеканалов в Великобритании запустил любопытный опрос. Журналистам было интересно: кому из знаменитостей, по мнению зрителя, можно доверить гордое звание защитника Земли от инопланетян?

Людям предлагали несколько вариантов: Уилл Смит ("День независимости" и "Люди в черном"), Сигурни Уивер (четыре части "Чужого") и Дэвид Духовны с Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы"). Но самым популярным выбором все равно стал Шварценеггер, ловко расправившийся с инопланетным охотником в фильме "Хищник".

Удивительно, но результаты опроса увидел легендарный актер. Он посмешил обратиться к людям. "Хочу поблагодарить людей за их веру в меня. Я готов служить", - написал Арнольд Шварценеггер у себя в Twitter. -0-