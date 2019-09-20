Арнольд Шварценеггер поиздевался над Сильвестром Сталлоне

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем Instagram забавный ролик, в котором посмеялся над размером холодного оружия Сильвестра Сталлоне.

"Железный" Арни сравнил размеры ножа из фильма "Рэмбо"и из своей работы "Хищник". На кадрах можно увидеть, как Арнольд Шварценеггер показывает холодное оружие, которое использовалась в съемках "Рэмбо", а затем достает нож, которым он орудовал на съемках фантастического блокбастера "Хищник".

В своем ролике Арнольд Шварценеггер говорит: "Невероятно, посмотрите на этот нож. Но это не нож. Вот это - нож! Его использовали в "Хищнике". Он немножечко больше твоего, но не переживай. Если серьезно, то желаю тебе удачи с "Рэмбо" в этот уик-энд. Фильм будет хитом, ты всех порвешь, ты лучший", - рассказал Шварцнеггер. Разумеется, актер таким способом решил косвенно разрекламировать выходящий на днях фильм своего друга "Рэмбо. Последняя кровь". -0-