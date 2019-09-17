Арнольда Шварцнеггера в новом "Терминаторе" не омолодят

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер нового фильма о борьбе машин и человечества Тим Миллер рассазал, что не намерен изменять возраст Арнольда Шварценеггера, об этом пишет портал Screen Rant .

По словам постановщика фильма "Терминатор: Темные судьбы", в новой картине не будут использовать технологии, чтобы омолодить Арнольда Шварценеггера.

В одном из интервью Тим Миллер признался, что не хотел делать цифрового Арнольда. Режиссер понимает, что значит быть героем в определенном возрасте. Пока известно, что культовый американский актер вернется к своей роли робота Т-800, однако детали сюжета пока держатся в тайне.

Новая картина примечательна еще и тем, что станет продолжением оригинальных фильмов, проигнорировав все продолжения истории о войне человечества и машин. Кроме этого, к роли Сары Коннор вернется Линда Гамильтон, которая сыграла в первых двух частях "Терминатора". -0-