Артист Александр Буйнов попал в больницу и провел "тайное" лечение

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певец Александр Буйнов попал в больницу и прошел курс лечения. Об этом он рассказал своим поклонникам в Instagram.

Музыкант опубликовал несколько снимков из больницы и в подписи к посту рассказал, что перенес процедуру. В свою очередь, знаменитость не стала вдаваться в подробности и не сообщил фолловерам, о каком вмешательстве идет речь. Многие предположили, что Александру Буйнову удалили камни в почках, однако он никак не прокомментировал эту информацию.

Фото из Instagram

"Догадайтесь сами почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо", - написал Буйнов. Из-за госпитализации Александр Буйнов отменил свое выступление на "Славянском базаре". Фолловеры, в свою очередь, пожелали певцу здоровья и скорейшего выздоровления. -0-