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Калейдоскоп
18 марта 2021, 05:09

Артист! Музыкальный фристайл попугая записали на видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился любопытный ролик, который многих развеселил и восхитил.

Молодой человек из Цинциннати любит вечерами играть на гитаре. Каждый раз проходит особенно, ведь к нему присоединяется попугай. Пернатый питомец обожает музыку, а также владеет английским языком. В очередной раз парень начал перебирать струны, когда на гитаре уже сидела птица. Попугай не удержался и исполнил музыкальный фристайл, что понравилось всем окружающим.

В таком же восторге оказались и юзеры сети, которые посмотрели запись множество раз. Сам автора ролика отметил, что попугай намерен открывать новые горизонты и уже изучает испанский язык. -0-

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