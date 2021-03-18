Артист! Музыкальный фристайл попугая записали на видео

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появился любопытный ролик, который многих развеселил и восхитил.

Молодой человек из Цинциннати любит вечерами играть на гитаре. Каждый раз проходит особенно, ведь к нему присоединяется попугай. Пернатый питомец обожает музыку, а также владеет английским языком. В очередной раз парень начал перебирать струны, когда на гитаре уже сидела птица. Попугай не удержался и исполнил музыкальный фристайл, что понравилось всем окружающим.

В таком же восторге оказались и юзеры сети, которые посмотрели запись множество раз. Сам автора ролика отметил, что попугай намерен открывать новые горизонты и уже изучает испанский язык. -0-