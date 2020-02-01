Артистка МакSим прекращает творческую карьеру

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица МакSим (Марина Абросимова) уходит в бессрочный отпуск – обострились проблемы со здоровьем после ДТП. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артистки Маргариту Соколову.

"Сейчас артистка находится в больнице - восстановительное лечение. Пострадала голова, ноги болят. Врачи не рекомендуют ей длительное время выступать и гастролировать. Нужно восстановить сон, она плохо спит уже давно, жаловалась на голову. Поэтому такое решение было принято, оно необходимо на данный момент", - цитирует ТАСС слова продюсера.

В своем профиле в Instagram Соколова пишет, что текущее самочувствие артистки связано с травмами, полученными весной прошлого года. "В связи с обострением проблем со здоровьем, связанных с травмами, полученными в аварии в 2019 году, и по настоятельным рекомендациям врачей, мы приняли решение об уходе МакSим в бессрочный отпуск на неопределенный срок, начиная с сегодняшнего дня. Артистке всегда нелегко такие решения принимать. Но она понимает прекрасно, что здоровье необходимо сохранить. У нее две дочери, которые нуждаются в ней. Сейчас самое важное - ориентироваться на семью, на детей", - поделилась Соколова.

В апреле 2019 года МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт, когда собиралась лететь в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Она была доставлена в московскую клинику частным самолетом. Запланированные концерты были перенесены.

Певица МакSим стала широко известна в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".-0-