Аспирант создал квадрокоптер с пропеллерами по чертежам Леонардо да Винчи. Взлетел? (Видео)

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инженер из Университета Мэриленд Остин Прете решил на практике проверить то, что волновало многих людей на протяжении веков. Кадры он разместил на YouTube.

Молодой человек захотел проверить, будут ли выполнять свою функцию замысловатые винты Леонардо да Винчи, которые тот нарисовал еще в 15 веке. Для этого аспирант использовал современный квадрокоптер, пропеллеры которого были заменены на винты по чертежам знаменитого ученого. Сначала создатели проекта относились скептически к задумке, но в итоге результат их поразил.

Квадрокоптер с винтами по чертежам Леонардо да Винчи взлетел, но все прошло не так гладко. Оказалось, что винты слишком тяжелые, а вся конструкция держится в воздухе нестабильно. Но были и плюсы: например, воздушный винт Леонардо создает небольшой поток воздуха и, следовательно, поднимает меньше пыли.

Результат Остин Прете представил на конференции Transformative Vertical Flight 2022 в Сан-Хосе.-0-

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