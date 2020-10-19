19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астероид может упасть на Землю за день до президентских выборов в США. Такое мнение высказал американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон, сообщает РБК.

"Астероид 2018VP1 - космический камень размером с холодильник - несется к нам со скоростью более 25 тыс. миль/ч (40,2 тыс. км/ч. - Прим. РБК). Он может коснуться Земли 2 ноября, за день до президентских выборов", - написал в своем Instagram Нил Деграсс Тайсон. При этом, как подчеркивает ученый, астероид не настолько крупный, чтобы причинить существенный вред нашей планете.

Нил Деграсс Тайсон - американский астрофизик, доктор философии по физике, писатель, популяризатор науки. Он является автором ряда популярных книг по астрономии. C 1996 года по настоящее время занимает должность директора планетария Хейдена в Американском музее естественной истории на Манхэттене. Будучи директором планетария Хейдена, Нил Деграсс Тайсон высказывался против традиционного мнения, согласно которому Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Эту позицию он объяснял тем, что ему хотелось бы наблюдать объекты, сгруппированные по общим характеристикам: отдельно планеты земной группы, отдельно газовые гиганты, а Плутон вместе с подобными ему объектами, и, таким образом, уйти от простого подсчета планет. В 2006 году Международный астрономический союз подтвердил эту оценку, изменив классификацию, и теперь Плутон относится к карликовым планетам.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его главным соперником является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.-0-