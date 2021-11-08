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Калейдоскоп
08 ноября 2021, 12:50

Астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле - NASA

Фото NASA
Фото NASA

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромный космический объект приблизится на рекордное расстояние к нашей планете в декабре. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на NASA.

Отмечается, что огромный астероид получил название 4660 Nereus и достигает в длину около 330 метров. Такие размеры соответствуют высоте Эйфелевой башни.

Агентство NASA определило объект в список потенциально опасных астероидов, ведь тот 11 декабря максимально приблизится к Земле. В этот момент расстояние между планетой и космическим объектом будет составлять всего 3,9 миллиона километров. Однако поводов для паники нет, ведь это в 10 раз больше, чем расстояние между Землей и Луной. -0-

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