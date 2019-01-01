Астролог Геннадий Мельченко: в 2019 году будут выстраиваться тенденции на будущее

О перспективах практики предсказания будущего по движению и расположению небесных тел интервью с руководителем Научно-исследовательского центра "ЭРАНА" Геннадием Мельченко. Он использует уникальную методику астрологических расчетов, позволяющую делать максимально точные прогнозы будущего.

– Интерес к прогнозам не уменьшается и будет только возрастать. С развитием наук и технологий методики прогнозирования в самых разных сферах человеческой деятельности будут совершенствоваться и давать все более точные результаты. Это касается прогнозов эмоционального состояния как конкретного человека, так и больших сообществ.

К сожалению, должен констатировать наметившуюся тенденцию к упрощенному отношению к прогнозам и желанию получить все, не прилагая при этом никаких усилий. Поэтому интерес переключился на магов, которые якобы смогут решить ваши проблемы. Но такого не будет, если вы сами не приложите хоть какие-нибудь усилия, за вас это никто не сделает, даже за большие деньги. Вот поэтому формирование культуры отношения к прогнозам и использования их становится все более важной и нужной задачей не только для нашего центра. Использовать прогнозы нужно, приложив определенные усилия. Гораздо проще, как думают некоторые, обратиться к какой-нибудь гадалке или экстрасенсу, которые до деталей расскажут о ваших перспективах, а вам останется только сидеть и ждать…

– Хорошо, когда мы получаем благоприятную картину будущего, а если такую, о которой лучше не знать?

– Не стоит думать, что прогноз – это данность, которую нельзя изменить. Наоборот, имея прогноз, пусть и не совсем отвечающий вашим целям и планам, вы можете учесть факторы, которые вам мешают, и использовать благоприятные возможности. Это очень важно понимать, поскольку в данном случае прогнозы принесут пользу, так как в конечном счете оптимизируют нашу с вами жизнь, позволив достичь намеченного с минимальными затратами сил и средств. Но для этого надо работать и прилагать усилия, иногда значительные, чтобы получить желаемое, особенно если неблагоприятные тенденции доминируют в нужные периоды времени. К тому же все прогнозы носят вероятностный характер, а значит, если вас что-то не устраивает или мешает реализации ваших планов, то измените акценты или усилия, пересмотрите сроки и т. д.

Бояться неблагоприятных обстоятельств вообще не стоит. Во-первых, они неизбежны и даются для того, чтобы вы смогли, преодолевая их, достичь гораздо большего. Во-вторых, выйдя победителем из сложных ситуаций, вы повысите свою самооценку и, столкнувшись в следующий раз с подобным, сможете с меньшими усилиями решать возникшие вопросы. Зная, когда начнется сложный период и сколько будет продолжаться, вы сможете распределить силы, а неожиданности не застанут вас врасплох.

– 2019 год – год Свиньи. Ждать ли нам того, что кто-нибудь в этот период обязательно подложит нам свинью?

– Действительно, 2019 год в чем-то даже необычный, поскольку в это время будут подводиться итоги за длительный период и выстраиваться тенденции на будущее. Это коснется политики, экономики, финансов и жизни всех людей, в том числе Беларуси и соседних с ней стран. В этой связи кому-то действительно нужно приготовиться к тому, чтобы не столкнуться с "подложенной свиньей".

– Какие времена и месяцы года более благоприятны, а какие – менее?

– Проблемными будут январь, февраль–начало марта, конец марта – апрель, первые две декады июня, октябрь и вторая половина ноября. В это время возможны техногенные катастрофы и аварии, политические, военные, религиозные противостояния и конфликты, в том числе террористические акты, а также природные катаклизмы (землетрясения, наводнения, ураганы, цунами и т. д.).

Также хочу напомнить, что, используя разработанные в нашем центре методики, специалисты в тех или иных областях могут значительно увеличить достоверность прогнозов. Ведь, согласитесь, только специалист сможет досконально разобраться в предмете, который он изучает, а использование теории циклов будет хорошим подспорьем в его работе. Я же могу говорить лишь о наиболее общих тенденциях в различных сферах жизни.

– Традиционный вопрос о природных катастрофах. Чего нам опасаться в следующем году? Куда не следует ехать отдыхать в отпускной сезон?

– Природных катаклизмов, к сожалению, в 2019 году не избежать. Наиболее вероятны они в вышеназванные периоды. В остальное время вероятность проблем невелика, поэтому на июль–сентябрь следующего года можете смело планировать отдых. Но как пройдет это время конкретно для вас, зависит от ваших личных данных, которые нужно учитывать персонально.

– Геннадий Петрович, что ожидает Беларусь в самых разных областях жизни: в погоде (засуха, или дожди, или еще какие-то природные аномалии), в других сферах – насколько для страны будет год благоприятным?

– Для Беларуси следующий год – специфическое время. Ярко выраженные проблемные тенденции будут доминировать на протяжении как минимум восьми месяцев. И только сентябрь и декабрь 2019-го окажутся достаточно конструктивными. Погодой предстоящий год не будет значительно отличаться от предшествующих, хотя с мая по август возможна слишком жаркая погода и даже засуха.

– Ожидает ли мировое сообщество очередной финансовый кризис, о котором говорят некоторые аналитики?

– Мировая финансовая система не обладает достаточной устойчивостью, на что обращают внимание многие экономисты, но вероятность кризиса в 2019 году мала. Проблемы в этой сфере дадут о себе знать в начале 20-х годов.

– А что вы скажете о будущем криптовалют? Каковы прогнозы по курсу биткоина: будет падать или все же устоит?

– Перспективы у криптовалют, несмотря на широко рекламируемые возможности, пока неустойчивы.

Причем это касается большинства из них, так как их курсы синхронизированы – если начинается подъем одной валюты, то и другие растут, и наоборот. Должен предостеречь желающих быстро разбогатеть на биткоинах. Максимальный пик конца 2017 – начала 2018-го может повториться, но не в предстоящем году. В 2019 году общая тенденция к снижению курсов продолжится. Заработать же можно на текущих изменениях курсов виртуальных валют, аналогично заработкам на курсах классических.

– Что ожидает противостояние Украина – Россия. Не будет ли военных действий?

– Боевых действий не будет, а вот локальные конфликтные ситуации не исключены с января по апрель, в летние месяцы, а также в сентябре, ноябре – декабре 2019 года, что будет занимать умы политиков обеих стран.

– В марте следующего года в Украине пройдут выборы. Кто станет президентом? Есть ли шансы у Юлии Тимошенко?

– Выборы в Украине – это тема для отдельной статьи. Резюмируя, можно утверждать, что в этот раз Украина сделает необычный выбор, причем женская составляющая в этих выборах как никогда велика. Но назначенная дата выборов на 31 марта 2019 года для Тимошенко может оказаться не лучшей, поскольку 1 и 23 марта могут произойти события, которые по-

влияют на результат всей кампании.

– Как будет развиваться кризис с эмигрантами в ЕС и США?

– С этой проблемой в большей степени столкнулись европейские страны, и напряженность в 2019 году не уменьшится, а трансформируется в другие сферы, увеличив необходимость изменений и реформ.

– Пойдет ли дальнейший период полураспада ЕС?

– Стабильность Евросоюза будет проверена на прочность в начале 2020-х, создав очередной прецедент в 2023–2024 годах. С 2026 года Евросоюз вступит в полосу сложностей с кульминацией в 2029–2031 годах. Это предполагает серьезные реформы и изменения, не исключено, кардинального характера.

– А что ожидает союзнические отношения в тандеме Беларусь – Россия и партнерские Беларусь – Евросоюз?

– Отношения с Россией будут складываться не так, как хотелось бы. С января по март, с мая по июль и с октября до конца 2019 года придется искать компромиссы. К тому же в первой половине года будут проверяться на прочность и отношения внутри ЕАЭС, поэтому наступающий год можно назвать решающим, поскольку с какими результатами выйдут страны ЕАЭС на конец года, зависят будущие перспективы этого объединения в целом, так как уже с 2020 по 2023 год ЕАЭС ждут непростые времена. В отношениях с Евросоюзом медленный поступательный процесс сохранится, но в 2019 году это не приведет к сколь-нибудь значимым результатам.

– И традиционный вопрос: "Как стать счастливым в следующем году?". Дайте, пожалуйста, рекомендации нашим читателям.

– Особенно удачным или спокойным, а это зависит от ваших устремлений, 2019 год может оказаться для Раков первой декады июля и Скорпионов первой декады ноября, поэтому, если вам посчастливилось родиться в эти даты, у вас есть шанс чаще остальных испытывать эти необычайно радостные состояния, которые и называются счастьем.

Но и остальным не стоит унывать, ведь понятие счастья у каждого свое, поэтому рекомендация проста – живите в гармонии со своим внутренним миром и с окружением, и тогда вероятность того, что вы будете испытывать состояния счастья, станет так же высока.