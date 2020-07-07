Астронавт NASA показал закат и восход с борта МКС - фото

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космический исследователь Боб Бенкен уже месяц находится на орбите Земли и показывает поистине невероятные кадры в Twitter.

В интересное время мы живем, ведь сегодня, чтобы увидеть планету из космоса, не обязательно запрыгивать в многотонную ракету, а просто достаточно зайти в соцсети. На этот раз астронавт NASA решил поразить юзеров Земли и показал уже давно привычное явление с другого ракурса.

Для этого Боб Бенкен в свою свободную минуту добрался до иллюминатора МКС и сделал несколько кадров смены дня и ночи из космоса.

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E — Bob Behnken (@AstroBehnken) June 28, 2020

Разумеется, фотографии поразили пользователей Twitter, которые отметили, что простой закат и восход еще никогда не был таким величественным. За несколько дней пост астронавта NASA в Twitter собрал десятки тысяч лайков и множество восторженных комментариев. -0-