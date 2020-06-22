Астронавт запечатлел солнечное затмение с борта МКС

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский астронавт Кристофер Кэссиди выглянул в иллюминатор МКС и запечатлел невероятное явление, фотографии он опубликовал в Twitter.

В объектив фотоаппарата астронавта попало солнечное затмение над Китаем. В кадре можно заметить темное пятно, которое распространилось на внушительную территорию.

Super cool view of the Annular Solar Eclipse which passed by our starboard side as we flew over China this morning. A pretty neat way to wake up on Father's Day morning! Hoping all of the dads in the world have a wonderful day! #Eclipse #FathersDay #HappyFathersDay2020 pic.twitter.com/vJx5yOFAcb — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) June 21, 2020

В этом году кольцеобразное солнечное затмение выпало на день летнего солнцестояния. В следующий раз эти астрономические явления совпадут в 2039 году.-0-