Астронавты МКС начали выход в открытый космос для замены солнечных батарей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган начали 6 октября выход с Международной космической станции (МКС) в открытый космос для замены солнечных батарей. Трансляция операции идет на
Люк шлюза на американском модуле Harmony открылся в 07:39 по времени восточного побережья США. В течение 6,5 часов астронавты планируют установить две новые литий-ионные батареи вместо прежних водородно-никелевых. Манипулятором, который задействован в операции, управляет со станции Джессика Меир.
Каждая из новых батарей имеет массу 194 кг, поэтому от астронавтов, которые работают в скафандрах массой 158 кг, требуется крайняя осторожность при перемещении батарей к месту установки.
На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.-0-