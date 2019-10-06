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Калейдоскоп
06 октября 2019, 23:22

Астронавты МКС начали выход в открытый космос для замены солнечных батарей

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты NASA Кристина Кук и Эндрю Морган начали 6 октября выход с Международной космической станции (МКС) в открытый космос для замены солнечных батарей. Трансляция операции идет на сайте NASA.

Люк шлюза на американском модуле Harmony открылся в 07:39 по времени восточного побережья США. В течение 6,5 часов астронавты планируют установить две новые литий-ионные батареи вместо прежних водородно-никелевых. Манипулятором, который задействован в операции, управляет со станции Джессика Меир.

Каждая из новых батарей имеет массу 194 кг, поэтому от астронавтов, которые работают в скафандрах массой 158 кг, требуется крайняя осторожность при перемещении батарей к месту установки.

На МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.-0-

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